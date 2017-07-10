Зачем отнимать школы у муниципалитетов

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Министр образования Ольга Васильева анонсировала отстройку школьной управленческой вертикали – переподчинение школ регионам, а не местному самоуправлению – как часть «возвращения школ в государство». Согласно действующему закону об образовании учредителем школ могут быть как муниципалитеты (таких школ большинство), так и региональные власти в лице местных министерств или департаментов образования (такая схема реализована в Москве и Петербурге). Функции учредителя предполагают и функции собственника на школьное имущество, а также право назначения и увольнения директора школы. Финансирование муниципальных школ идет по двум каналам: за содержание здания и оплату ЖКХ отвечает муниципалитет, а за зарплату, покупку учебников и другие образовательные расходы – бюджеты региона.

Передавая несколько лет назад управление и финансирование образования на уровень регионов и муниципалитетов, Москва могла объяснять это желанием усилить связь школы и местного сообщества, но в действительности центр просто снимал с себя ответственность за происходящее, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Школы получали лишнюю «прокладку» в виде муниципалитетов, которые могли произвольно перекидывать финансирование между школами района. Передача школ регионам уравняет их доступ к финансированию и, вероятно, улучшит ситуацию с содержанием и ремонтом школ, но не приведет автоматически к росту зарплат учителей – это зависит от бюджетных возможностей каждого региона.