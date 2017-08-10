Праздник размежевания

Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: От редакции: Война за войну

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Великая Отечественная война в коллективной памяти – опыт небывалого единения в тяжелых испытаниях. Полвека назад победа принадлежала фронтовикам и – шире – народу, ее празднование давало чувство близости и солидарности. Большинство победителей умерло, а новая культура праздника 9 мая, формируемая госпропагандой, разобщает россиян и поляризует общество, выяснили исследователи МВШСЭН, РАНХиГС и РГГУ.

С начала 2010-х гг. люди ищут способы устанавливать связь с прошлым не только словом, но и действием, отмечают исследователи: повязывая георгиевскую ленточку на машину, пронося портрет деда по улицам, одеваясь в военную форму. После присоединения Крыма и санкционной войны с Западом такие «воспоминания делом» усилились. Появилась установка на максимальную публичность. А последние два-три года празднование Дня Победы ведет не столько к сплочению, но и к этическому размежеванию.