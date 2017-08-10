Праздник размежевания
- Владимир Рувинский
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Великая Отечественная война в коллективной памяти – опыт небывалого единения в тяжелых испытаниях. Полвека назад победа принадлежала фронтовикам и – шире – народу, ее празднование давало чувство близости и солидарности. Большинство победителей умерло, а новая культура праздника 9 мая, формируемая госпропагандой, разобщает россиян и поляризует общество, выяснили исследователи МВШСЭН, РАНХиГС и РГГУ.
С начала 2010-х гг. люди ищут способы устанавливать связь с прошлым не только словом, но и действием, отмечают исследователи: повязывая георгиевскую ленточку на машину, пронося портрет деда по улицам, одеваясь в военную форму. После присоединения Крыма и санкционной войны с Западом такие «воспоминания делом» усилились. Появилась установка на максимальную публичность. А последние два-три года празднование Дня Победы ведет не столько к сплочению, но и к этическому размежеванию.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}