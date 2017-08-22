Государство съедено бабочками
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Реликтовые самшитовые леса на Кавказе, пережившие 1,7 млн лет назад ледниковый период, сочинской Олимпиады не перенесли. Вид Buxus colchica почти полностью уничтожен видом Cydalima perspectalis – бабочкой-огневкой, вредителем, занесенным в растениях, которые были закуплены для Олимпиады в Италии, сообщил в понедельник «Коммерсантъ». Масштабная экологическая катастрофа, поразившая Краснодарский край, Адыгею и перекинувшаяся в Абхазию, – характерный пример работы природоохранных ведомств.
Самшит колхидский занесен в российскую Красную книгу, вырубать его запрещено. Рос он главным образом на особой природоохранной территории. Но для РЖД, строившей дорогу из Адлера в Красную поляну, ради Олимпиады сделали исключение. Уничтоженные леса решили компенсировать, озеленив Сочи и олимпийскую деревню, для этого купили самшит в Италии, как оказалось – вместе с гусеницами огневки.
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