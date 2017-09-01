Почему российская школа все более средняя

Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: От редакции: Школа идеологии

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Российская школа, бывшая еще 15 лет назад в авангарде реформ, давно не претендует на роль передового отряда. Модернизационный пафос стал чужим, а отсылки к «лучшим традициям советского образования» идут в ход все чаще. При этом экономическое положение школы ухудшается, а доступность образования падает.