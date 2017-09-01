Как политический популизм угрожает прогрессу

Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: От редакции: Популизм и наука

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Политики-популисты встали у руля во многих странах; это не только следствие, но и причина поляризации общества по политическим вопросам и еще большего роста популизма, что угрожает научному прогрессу. Если эту волну не погасить, мир ждут большие потрясения – так считают лауреаты Нобелевской премии.

Перед Всемирным академическим саммитом (WAS), который пройдет 3–7 сентября в Лондоне, журнал Times Higher Education спросил 50 лауреатов Нобеля в общественных науках, медицине и экономике о глобальных угрозах. 70% из них считают, что двойной феномен роста популизма и политической поляризации несет научному прогрессу «огромную» или «серьезную» угрозу (40 и 30%). Еще 25% считают эту угрозу «умеренной».