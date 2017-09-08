Как самоуправление помогает трезветь

Статья опубликована в № 4403 от 08.09.2017 под заголовком: От редакции: Здесь никто не пьет

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Местное самоуправление, оказывается, может быть полезно в деле борьбы с алкоголизмом. Как показало полевое исследование «Циркона», проведенное в 2017 г. на грант по конкурсу госфонда «Перспектива», в России есть поселения, где люди сами ввели сухой закон, преодолевая неприятие местных властей и недостаток полномочий у местного самоуправления.

Объектом изучения стали три села: Дубровка (Оренбургская обл.), Боочы (Алтай) и Бясь-Кюёль (Якутия). Спиваться там начали в 1990-е во время социальных потрясений. Остановить пьянство удалось по-разному. На Алтае это была неформальная договоренность на сельском сходе. В Якутии новую социальную норму, принятую также на сходе, потребовалось закрепить решением главы местной администрации. Дубровка – случай особый: в умирающее село приехала многодетная семейная пара, не пившая совсем, с которой постепенно стали брать пример.

В Якутии и на Алтае главным мотивом оказалось стремление к коллективному благу (обеспокоенность сельчан за безопасность и будущее села и молодого поколения). В Дубровке на первом месте – личная мотивация и влияние семьи, коллективных запретов нет. Главной движущей силой оказывались женщины. Они собирали актив, женщина оказалась руководителем администрации Боочы. Религия не сыграла заметной роли – активность священнослужителей и религиозные запреты не помогали.

В двух селах были инициаторы, группа поддержки, актив и деятельный сельский глава. Все это нужно не только, чтобы присматривать за односельчанами, но и противодействовать местным бизнесменам и властям, курирующим торговлю алкоголем. Запрет на его продажу введен в селах на Алтае и в Якутии, но на Алтае решение сельского схода до сих пор вне правового поля, а в Якутии республиканские власти наделили таким правом местное самоуправление.

«Все это результат инициативы снизу и местного самоуправления в чистом виде», – считает руководитель проекта Людмила Шубина. Насаждение и управление сверху отторгается. Помочь жителям других сел может рассказ о таком опыте социальных практик и расширение полномочий органов местного самоуправления.

Надо отметить, что и борьба с алкоголизмом сверху (есть соответствующая государственная концепция от 2009 г.) дает результаты. Например, по данным Росстата, число больных алкоголизмом, состоящих на учете у наркологов, с 2003 до 2016 г. снизилось на 30% до 1,5 млн человек. За эти годы упала и численность тех, кого впервые ставят на учет в диспансерах: со 159 до 60 человек на 100 000 населения.

Государственные меры, связанные с ограничением места и времени продаж алкоголя и с ограничением по цене, приносят результаты. Но политика тут противоречивая: одновременно государство пытается держать социально и бюджетно приемлемую цену на водку. О том, что развитию трезвости может помочь местное самоуправление, государство задумывается в последнюю очередь. Трезвость ведь развивается не только физиологическая.

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)