Малый бизнес обратился за страховкой

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Государственные гарантии по банковским вкладам все ближе к малому бизнесу. Комитет по финансовым рынкам Госдумы одобрил и рекомендовал принять в первом чтении законопроект, включающий в систему обязательного страхования микро- и малые предприятия. Им, как физлицам и ИП, будет гарантирован возврат депозитов и счетов в рублях и валюте на сумму до 1,4 млн руб., включая накопленные проценты.

Сама идея старая, обсуждалась регулярно, а в мае этого года даже публично одобрена ЦБ, АСВ и Минфином. Один из инициаторов законопроекта, глава думского комитета Анатолий Аксаков, поясняет, что с 2008 г. коммерческих банков стало меньше на 45%, только за последние три года ЦБ отозвал лицензии более чем у 300 банков, в том числе крупных. Вклады возвращаются, как правило, только первоочередникам – физлицам, тогда как малому бизнесу, кредиторам третьей очереди, ничего не достается. Ущерб ощутимый, пострадали тысячи предпринимателей, говорит первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин, ассоциация поднимала этот вопрос на Госсовете с Путиным в 2016 г.

Под действие законопроекта подпадает около 2,9 млн микро- и малых предприятий, на счетах у них в среднем 200 000 руб., говорит Аксаков, всего около 2 трлн руб. На выплаты в случае отзывов лицензий уйдет 16–40 млрд руб., что, по оценке главы комитета, незначительная сумма по сравнению с тем, что приходится тратить на вкладчиков. Зампред ЦБ Дмитрий Тулин ранее оценивал долю возмещения малому бизнесу в 2018 г. в случае принятия закона менее чем в 6% от всех выплат АСВ. Зато на 8,5% вырастет общая сумма взносов банков в систему страхования.

Сейчас базовая ставка взносов в фонд страхования вкладов составляет 0,12% депозитов, подлежащих страхованию. АСВ в связи с массовыми выплатами все время берет у ЦБ кредиты. Озабоченный дефицитом Минфин предлагает поднять ставку до 0,15%. В законопроекте Аксакова ставка растет до 0,2%. Глава Сбербанка Герман Греф заявил во вторник, что принятие закона несет риск повышения ставок по кредитам малому бизнесу.

Тем не менее, уверен Аксаков, выгоды перевесят все: «Последствия и для бюджета, и для предприятий будут максимально позитивны, поскольку предприятия продолжат жить и работать. Плюсы, которые получит экономика, улучшение социального самочувствия в обществе перевешивают те выплаты, которые предстоят».

По мнению главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, идея законопроекта противоречит самой концепции страхования вкладов (предыдущее решение распространить ее на индивидуальных предпринимателей уже было отступлением). Есть риск постепенного распространения ситуации на все более средний бизнес (как и расширения практики дробления бизнеса).

В целом во все более централизованной и все еще очень социальной российской финансовой системе такого решения стоило ожидать. В конце концов, наш малый бизнес существует не на открытом рынке, так что дополнительная защита ему не помешает.