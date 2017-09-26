Как дисциплинировать банкиров

Есть ли практический смысл в санации банков за счет их владельцев

Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: От редакции: Личные счеты

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На волне громких банковских крахов идея депутатов Госдумы усилить персональную ответственность собственников и топ-менеджеров банков за проблемы их бизнеса выглядит логичной и наверняка понравится клиентам банков. Но дополнительная ответственность будет означать снижение и без того невысокого интереса к банковскому бизнесу, дополнительное усиление позиций в нем государства и снижение конкуренции. В итоге возможно подорожание и ухудшение качества банковских услуг для того самого клиента.