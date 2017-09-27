Мэрия в поисках пятачка
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень из 210 участков, где будут построены стартовые дома по программе реновации. Программа начнется сразу по всей территории Москвы; выбранные площадки позволят большинству жителей переехать в новые дома в границах кварталов их проживания – таким было пожелание москвичей, объясняют чиновники.
Жители сносимых домов действительно хотят остаться в своих районах. И столичные власти действительно постарались подобрать такие участки. Провели гигантскую работу, прочесав всю территорию города вплоть до каждого метра, рассказывал заммэра Марат Хуснуллин. В рамках программы будет заселена часть домов, которые уже строит казенное предприятие «Управление гражданского строительства». 12 из них даже сданы в эксплуатацию, и в них ведется отделка. Но на большинстве площадок стройка только предстоит. Все они принадлежат городу: это стихийные парковки, коммунальные объекты и пустыри.
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