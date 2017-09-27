Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Цифра недели: 210 площадок

Мэрия в поисках пятачка

Выбор стартовых площадок реновации продолжает практику точечной застройки

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил адресный перечень из 210 участков, где будут построены стартовые дома по программе реновации. Программа начнется сразу по всей территории Москвы; выбранные площадки позволят большинству жителей переехать в новые дома в границах кварталов их проживания – таким было пожелание москвичей, объясняют чиновники.

Жители сносимых домов действительно хотят остаться в своих районах. И столичные власти действительно постарались подобрать такие участки. Провели гигантскую работу, прочесав всю территорию города вплоть до каждого метра, рассказывал заммэра Марат Хуснуллин. В рамках программы будет заселена часть домов, которые уже строит казенное предприятие «Управление гражданского строительства». 12 из них даже сданы в эксплуатацию, и в них ведется отделка. Но на большинстве площадок стройка только предстоит. Все они принадлежат городу: это стихийные парковки, коммунальные объекты и пустыри.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике