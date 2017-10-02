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Никита Кричевский
Аналитика

Минное поле национализации

Как правильно исправить исторические ошибки 1990-х

Двадцать четвертого сентября юристы Марат Давлетбаев и Николай Бобринский опубликовали в газете «Ведомости» весьма спорную статью «Минное поле приватизации», на первый взгляд раскрывающую их субъективное видение результатов арбитражного противостояния «НК «Роснефть» и АФК «Система».

Но первое впечатление обманчиво. Основной посыл статьи, на мой взгляд, состоит в том, что авторы завуалированно сигнализируют обществу о необходимости и неизбежности предстоящего исправления несправедливых итогов «нечестной», по выражению самих правоведов, приватизации в форме залоговых аукционов. Причем в статье упоминаются исключительно бывшие госпредприятия сферы добычи и первичной переработки полезных ископаемых (ЮКОС, «Сиданко», «Сургутнефтегаз», «Сибнефть», «Лукойл», «Нафта-Москва», «Норильский никель», «Мечел», НЛМК), а, скажем, морские пароходства «забыты».

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Комментарии  ()
Dead Moroze
19:34 02.10.2017
И вот это вот - вы действительно считаете, что подписчики должны эту глупость читать? ------- "русский человек (надеюсь, все понимают, что речь не о национальности?) издревле считал, что дарованное природой, свыше, должно принадлежать всем: общине, народу, государству. "
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