Минное поле национализации

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Авторы завуалированно сигнализируют обществу о необходимости и неизбежности предстоящего исправления несправедливых итогов «нечестной», по выражению самих правоведов, приватизации в форме залоговых аукционов Евгений Разумный / Ведомости

Двадцать четвертого сентября юристы Марат Давлетбаев и Николай Бобринский опубликовали в газете «Ведомости» весьма спорную статью «Минное поле приватизации», на первый взгляд раскрывающую их субъективное видение результатов арбитражного противостояния «НК «Роснефть» и АФК «Система».

Но первое впечатление обманчиво. Основной посыл статьи, на мой взгляд, состоит в том, что авторы завуалированно сигнализируют обществу о необходимости и неизбежности предстоящего исправления несправедливых итогов «нечестной», по выражению самих правоведов, приватизации в форме залоговых аукционов. Причем в статье упоминаются исключительно бывшие госпредприятия сферы добычи и первичной переработки полезных ископаемых (ЮКОС, «Сиданко», «Сургутнефтегаз», «Сибнефть», «Лукойл», «Нафта-Москва», «Норильский никель», «Мечел», НЛМК), а, скажем, морские пароходства «забыты».