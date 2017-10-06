17-й год: Кредиты для новой России
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Деньги, по выражению Цицерона, – нерв войны. Не в меньшей степени этот афоризм верен для революции. Что же говорить о стране, в которой революция происходит во время войны, причем люди, пришедшие к власти, хотят довести эту войну до победного конца.
Вскоре после начала мировой войны (еще никто не знал, что она первая) выяснилось, что императорская Россия к войне не готова. Страна была вынуждена прибегнуть к массированным закупкам за рубежом. Армия нуждалась во всем – винтовках, патронах, снарядах, промышленность – в качественной стали, цветных металлах, химикатах, современных станках. Транспортная система не выдерживала колоссально возросшего объема перевозок. К примеру, в конце 1916 г. не хватало 5000 паровозов и 30 000 вагонов. Для закупок вооружения, боеприпасов и других предметов снабжения в Лондоне в сентябре 1914 г. был создан Англо-русский комитет, преобразованный в октябре 1915 г. в Русский правительственный комитет. Закупки производились в кредит. Британская промышленность не могла справиться с обеспечением всем необходимым не только собственной армии, но вдобавок и двух союзных – французской и русской. Все больше заказов союзники начали размещать на американском рынке; Россия оплачивала заказы преимущественно за счет британских кредитов. В годы войны Великобритания сменила Францию в качестве главного кредитора России. Всего за годы войны в США было размещено российских заказов на $1,287 млрд.
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