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Мария Железнова|Андрей Синицын
От редакции
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: От редакции: Не о чем спорить

Владимир Путин и объективные тренды

Что предлагать инвестору, если дела идут неважно

Драматичное сокращение прямых иностранных инвестиций – последствие западных санкций против России, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин на полях форума Moscow Exchange 2017 в Нью-Йорке. За последние восемь лет их объем сократился в 7 раз – с $70 млрд за год накануне и сразу после кризиса 2009 г. до примерно $10 млрд по итогам 2017 г. Однако масштаб влияния санкций на ВВП сокращается, считает Кудрин: если в первые два года они обходились экономике примерно в 1% ВВП, то сейчас уже в 0,5% ВВП. Такой эффект «не столь значителен», чтобы ограничивать реформы, – они на 90% сейчас зависят от внутренних причин, полагает Кудрин.

Центр стратегических разработок (ЦСР), который сейчас возглавляет Кудрин, в недавнем докладе предлагал тем не менее скорректировать внешнюю политику России, в том числе для смягчения и, в перспективе, отмены санкций – но реакции на доклад не последовало. В этом тоже видна внутренняя причина.

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