Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Три цели для Путина

Путина поставили перед выбором

Проекты стратегий ЦСР и Столыпинского клуба объединят в один документ. Его фрагменты могут быть обнародованы до президентских выборов