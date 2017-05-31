Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Три цели для Путина
Путина поставили перед выбором
Проекты стратегий ЦСР и Столыпинского клуба объединят в один документ. Его фрагменты могут быть обнародованы до президентских выборов
- Александра Прокопенко,
- Елизавета Базанова
- / Ведомости
Основным фактором роста становится производительность труда – ее темпы роста должны удвоиться
Евгений Разумный / Ведомости
«Ведомости» ознакомились с презентацией к стратегии ЦСР по развитию экономики в 2018–2024 гг., которую его руководитель Алексей Кудрин представил на совещании у президента Владимира Путина. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник. Также на совещании рассматривали «Стратегию роста» Столыпинского клуба (см. врез).
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