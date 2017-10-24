Где семья и где школа

Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: От редакции: Семья из школы

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Вслед за уроками религиозной этики и культуры, которые уже входят в обязательную школьную программу, РПЦ предлагает Минобрнауки ввести дополнительный, но тоже обязательный курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни», сообщил «Коммерсантъ».

Это уже второй заход на тему: в 2015 г., при министре Дмитрии Ливанове, министерство от идеи отказалось, но при министре Ольге Васильевой, ратующей за усиление воспитательной роли школы, она, возможно, имеет больше шансов на успех. Идея своевременная, передала ответ замминистра Татьяны Синюгиной встретившаяся с ней глава Ассоциации родительских комитетов Ольга Леткова (цитата по «Коммерсанту»).