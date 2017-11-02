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Владимир Рувинский
От редакции
Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: Ценности закона

Главные ценности Госдумы

Что подразумевают под справедливостью депутаты и их избиратели

Новая идеология Госдумы Вячеслава Володина, похоже, сформулирована. Выступая на XXI Всемирном русском народном соборе спикер Госдумы назвал семью, веру, сплоченность, Родину и справедливость базовыми ценностями, на которых должна строиться законотворческая работа. Такое декларативное пятиединство очень удобно: ни к чему конкретному не обязывает, оставляя возможность использовать его как аргумент для принятия продиктованных иными интересами решений.

Стремление искать почву для объединения понятно (хотя в законодательной работе можно руководствоваться и чисто профессиональными соображениями – гармонизацией законодательства, например). Российское общество ценностно неоднородно. Международный проект «Европейское социальное исследование» показал, что 48% россиян ориентированы на ценности следования личному интересу (материальное благополучие, власть, статус), а 33% – на консервативные ценности сохранения (безопасность, традиции). Задача власти – поиск компромиссов по пониманию этих ценностей, считает политолог Александр Пожалов.

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