Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: Компания недели: SpaceX
Компания большого полета
SpaceX Илона Маска движется к реализации его мечты — пилотируемым полетам на Марс
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«Если мы добьемся успеха – положим конец бизнесу других разработчиков тяжелых ракет. Вот представьте: одна авиакомпания использует многоразовый самолет, а все остальные – одноразовые, и с ними вы типа на парашюте попадаете в место назначения, а самолет где-то там разбивается. Безумие? А это так сейчас устроен рынок запусков», – подписал приговор конкурентам гендиректор компании SpaceX Илон Маск, когда стало понятно, что тяжелая ракета Falcon Heavy, созданная SpaceX, выполнила забавную задачу, которую он перед ней поставил.
И манекен на Tesla навсегда застрял в космосе под песню Дэвида Боуи.
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