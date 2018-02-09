Компания большого полета

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«Если мы добьемся успеха – положим конец бизнесу других разработчиков тяжелых ракет. Вот представьте: одна авиакомпания использует многоразовый самолет, а все остальные – одноразовые, и с ними вы типа на парашюте попадаете в место назначения, а самолет где-то там разбивается. Безумие? А это так сейчас устроен рынок запусков», – подписал приговор конкурентам гендиректор компании SpaceX Илон Маск, когда стало понятно, что тяжелая ракета Falcon Heavy, созданная SpaceX, выполнила забавную задачу, которую он перед ней поставил.

И манекен на Tesla навсегда застрял в космосе под песню Дэвида Боуи.

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