Технологии / Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Tesla припарковалась на орбите

Зачем Илон Маск отправился в космос

Запуск первой частной сверхтяжелой ракеты пока не имеет практического смысла, но может помочь людям добраться до Марса

Что произошло

Компания SpaceX Илона Маска успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. В мире появился новый лидер по грузоподъемности, вдвое-втрое опережающий по этому показателю ближайших конкурентов (включая российский «Протон-М»). Все три блока первой ступени ракеты – многоразовые и после выработки топлива способны возвращаться на Землю.

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