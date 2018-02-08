Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Tesla припарковалась на орбите
Зачем Илон Маск отправился в космос
Запуск первой частной сверхтяжелой ракеты пока не имеет практического смысла, но может помочь людям добраться до Марса
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Tesla c манекеном будет летать на орбите миллионы лет, если не столкнется с астероидом
SpaceX
Что произошло
Компания SpaceX Илона Маска успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. В мире появился новый лидер по грузоподъемности, вдвое-втрое опережающий по этому показателю ближайших конкурентов (включая российский «Протон-М»). Все три блока первой ступени ракеты – многоразовые и после выработки топлива способны возвращаться на Землю.
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