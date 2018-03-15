Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4526 от 15.03.2018 под заголовком: Вещь недели: Мессенджер

Мессенджер, который заменит нам все

Расширение функционала мессенджеров радикально меняет привычки пользователей
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Телефонная связь уходит в мессенджеры, констатировала EY. Причин тому может быть три: безопасность, экономия, удобство. Кажется, такие разговоры тяжелее прослушивать, они не съедают включенные в пакет минуты. А позвонить и прояснить что-то голосом можно прямо из диалога в мессенджере или найдя контакт собеседника в его адресной книге, причем не выходя из мессенджера, к которому все привыкли.

К которому все привыкли. Именно это и есть главный актив мессенджеров. Кнопка, которая есть почти на каждом смартфоне, а точнее – привычка пользователя нажимать на нее, когда хочется кому-то написать или уже позвонить.

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