Чем опасна торговая война США

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Многие видят в этом решении первый шаг к развязыванию полномасштабной торговой войны между США, Китаем и ЕС Carlos Barria / REUTERS

8 марта президент США Дональд Трамп подписал указы о повышении тарифов до 10% на алюминий и до 25% на сталь. Новые ставки действуют с 23 марта и применяются ко всем торговым партнерам США, кроме Канады и Мексики – американских партнеров по зоне свободной торговли НАФТА. Но и для них такие привилегии декларируются как временные. Они могут быть отменены, если не будет достигнут прогресс в ведущихся переговорах по пересмотру условий НАФТА. Согласно дополнительному указу от 22 марта, данные тарифы не будут применяться по отношению к Австралии, Аргентине, Бразилии, ЕС и Южной Корее, но только до 1 мая.