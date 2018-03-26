Чем опасна торговая война США
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
8 марта президент США Дональд Трамп подписал указы о повышении тарифов до 10% на алюминий и до 25% на сталь. Новые ставки действуют с 23 марта и применяются ко всем торговым партнерам США, кроме Канады и Мексики – американских партнеров по зоне свободной торговли НАФТА. Но и для них такие привилегии декларируются как временные. Они могут быть отменены, если не будет достигнут прогресс в ведущихся переговорах по пересмотру условий НАФТА. Согласно дополнительному указу от 22 марта, данные тарифы не будут применяться по отношению к Австралии, Аргентине, Бразилии, ЕС и Южной Корее, но только до 1 мая.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
****** ***** * **** ******* ****** *** * ************ *************** ******** ***** ***** ***, ****** * **. ***** *********** *** ***** ***** *** ******* ******** *******, ***, *****, ***** ** * *** ******?
**-******, *** **** ********* ** *** *************** ******* * ***** ** **************** *********** ** ******* *** *** **** ********* * ** *** *********** ******** ****, ********** ****** ********* ************ * ********** *** *** **** ************* *******, * ** ************ «************ ************» (*********** **. *** ****). * ***** ****** ********** ************** ***** **** *** ** ********* ** ****** ***. ****** ******* * ****** *** ** ************ ********* ********** * ************ ******* *** * ** ** ********* * ******, ***** *** * ********** ******** ****, ********* * ******** ******* ************** ** ***, **, *********, ******** * ******. ****** *************** ********* * ************ ************ ************ * ****** *** **** ****************** ********* ******* ******* ********* – ************ ************* ***** *********** (*. *. ********** ******** *********** *** ************** *********** * *** *********** *********** ** ***********) ******* ****** *********** ******* ************** *************** * ****** ***.
**-******, ** ***** ********, *** ***********, *** * ************. **** ********** ******* ** ************, ****** ************ ***** ***** *********** ** ******** *********** ******** *** (*. *. ********* ******) * ********* *****, ************* – ** ******** ************** ****** ** ********* ****** ************* ******** ** ***** ***** $*,* ****, * ***** ******* *********: ********, ******, *********, *********, *********** ******, ****, ****, ********, ***, ********** *****, ******, ************ ***, ******, *********** *****, ********** *****. ***** ****, ***** ***** ******* ******** **** ****** *********************, ******** * ************** ******** ** *** ******* ***** $* ****.
*-*******, *** ***** ****** ******* ** ********** *** * ***** ** ******* **, ********* ********** ****** ** ***** * ********.
*** *** *************** * ***, *** ****** ******** ********* ************* *************** ******** *****, * ****** ******* ******** ****** (******, ****** *****, ***, ***** * **) ***** *************** ******* **** ****** ***** ********* ******** ***********, *** *** ********** ******** ******* ***** ******* ** ****** ******** ******** «*******» ******, ** * ******* ***** ************** *****.
********** ************** ******* ** *** *** **** ***************** *** *** ************ ******** * *** ********* ******** ******* ** ******** ****** ******** ***********, ********* ******** ***, ** * ***** **** * ****** * * ********* *****, ********* ******* * *********** * ****** ** *************** *****. ****** **** **** **** ************* ***** ****** ******** ** ******, ***** ***** ******** ********** * ********** ****** ** *** *** **** **** ********* **************.
* ********* *** **** ******* **********, *** ** ************ ********* ****** ** ***** * ******** **-********** ******** ****** ********** – ** **** ******** ***** ************* ******* ********** ******** *********** ** ******* *********** *********** ****** ***** ****** ******** ** **%, * ************ * ******* ****** *********** ******** ******** ** $* **** * ******* ********* (* ******** ************** ******* **** – ***** ****), * ******* ******* *********** – ************** ** $*** *** (********* ***** ******* ****). ******* ******** ****** ************* ***. ********* ** ******* ************ *********, ******** *** ******** ************ ******** * ***** * ***** *************, ********** ** ****** *******. ***** ********* ******** ************* ************ ******** ********** ************** (***** $*,* ****, **** ******* ****), ************ ************** (***** $*,* ****, **** ******* ****), ************ *********** (***** $*,* ****, **** ******* ****) * ****** ************** (***** $*,* ****, *** ******* ****). ***** ** ******** ************* ************ ******** ******** $*,* **** * ***** ************** ******* **** ******* ****.
************ ** ***** ********** * ****** ************* ************ ************** **** – ******** ******** ******** * **. ********* ****** * ******** ******** * ******* ********, ************ ****** * ******* ******* * ***** ************, ********** ******* *** * ** ****** ************** ** $*** ***, * ** ***** *** ********** ****** ** ** – ******** ** $*** ***, *. *. ****** ********* ******* *** – ** ********* *********** **********.
* ****************** ***** ******, *** ** *****, ******* ****** ***** ********** – ** **** ******** ******** ***************** *** ********** ********* ******** ** *********************** ******* ****, ******* * ********** ************, ************ ***********, ************ ************** * ****** **************, * ******************* (********** *******, ** **** *********, ****** ******* ************ ************ *** * ********* *****), ******* * ******** ****** ************* ***, ******* * ****** ***********. ****** *** «********* * ********», ********* ********* ************* ****** ** ************ ************ *********** ************* – ******* *********** ********** ********, ***** * ********** ***** ************** ******** ******* ************ *********** ****** ********* ************.
** ********* ****** ** ******* ************ ******* *********** * **: ********* ******** ************ ******** ******** $*,* ****, ** ******* ***** $* **** ********** ** ****** ***********. ***** ********** ************* – ******* **************** ***** $* ****. ******** ** ****** ******* ** ************ ****** ****** * ******* (**** ************* ************ ******** ** $*** *** * $*** *** **************) – ***********, **** * ** * ****** ********* ********** ** ***** *** ** **** ******** * ***** ** ******* ********. ****** ****** ** ********* ******* $*** *** – ************ ***** ****** ** ***** ******** *** ************* ***********, **** ********** **** * ************ ********* ***** ***********.
**** ** ******* ******* * ***** ** ************ *******, ****** ******** ********** ** ******** **** *****. **************** * *** ****** ******** ** $*,* ****, ******* ******* ** **** ********, ******** *******, ******, ************* * ********** **************, * * ** – ************** ** $* ****, ******* ******* * ******* **************, ************ ************* *******, ************ ************** * ****** **************. ********* ******** **** ** ***** *********** ****** * ***, ** *****, ****** * ****** ****** *** ****** ******** ***********.
***** *******, ***** **********, *** ****** **** * ************* ******** ***** ******** * (****) ***** ********** ************ *** ******** ******** ****. * **********, ******** **** * **** ************** **** ************* *****, ********** ***** ********* ********* **************, *** ***** ******* ***** ************ ******* ** ******* *********. *** ****** ** ********* ********* ***** ********* * *******, ********* ****** *********** *** * ******** ******, *** *******, **** ********** ********** ******* ********** *******.
***** - ************ *********** «************* ********* * *******» *** ***** *******, ******** ****** ************ ************* ******** *******