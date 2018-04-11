Зачем народному губернатору кресло спикера
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Итак, круг замкнулся. Спустя почти 22 года Аман Тулеев вернулся на пост председателя кемеровского областного совета, с которого в ранние 1990-е начиналась его политическая карьера. Информация об этой кадровой «загогулине» появилась еще неделю назад, когда многолетний губернатор Кузбасса, ушедший в отставку 1 апреля в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», неожиданно получил вакантный депутатский мандат. И с тех пор только ленивый не высказался о том, что, дескать, губернатором работать «вот с таким тяжелейшим грузом» (цитата из прощального обращения Тулеева) нельзя, а спикером, выходит, можно.
Хотя с чисто политической, а не моральной точки зрения логика в этом есть. Ведь губернатор в своем регионе отвечает за все, а спикер парламента – во всяком случае в современных российских реалиях – только за законодательную поддержку губернаторского курса. Ну или наоборот: он жестко критикует любые действия исполнительной власти, на чем как раз и поднялся Тулеев в «лихие 90-е».
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