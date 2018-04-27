Финты газохимии
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«Показал вправо, бросил влево...» Накрутить команду канадцев в полном составе, посадить на пятую точку Джерри Чиверса и отправить шайбу в левую от себя девятку ворот. Когда Валерий Харламов сравнял счет в первом матче суперсерии СССР – Канада в 1974 г., удивленно звучал даже голос «идеологически правильного» комментатора. Матч в Квебеке закончился со счетом 3:3 и стал не самым ярким в серии. Но тот гол Харламова – один из самых известных в его карьере.
Кроме легендарной техники исполнителей советский хоккей славился своей комбинационной игрой. А владельцы и топ-менеджеры крупных компаний – представители поколения, которое своими глазами видело игры СССР – Канада. Некоторые и сами играют – не в обычной лиге, так в ночной. И подсмотренные когда-то финты используют не только на льду, но и в бизнесе.
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