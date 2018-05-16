Чему «Просвещение» учит конкурентов в суде

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Крупнейшее издательство учебной литературы – «Просвещение» выиграло суд у конкурента, компании «Вентана-граф», за незаконное использование логотипа. Суд постановил взыскать с ответчика почти 3,8 млрд руб., как и просило «Просвещение», а также уничтожить тиражи учебников и учебных пособий с тем самым логотипом на обложке.

Поводом для иска «Просвещения» стал выпуск конкурентами более 500 наименований учебников и учебных пособий, на обложке которых был напечатан логотип, сходный до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение». У компании были претензии и к оформлению обложек продукции «Вентана-граф», которые по стилю, как считают в «Просвещении», похожи на их учебники.