Статья опубликована в № 4567 от 16.05.2018 под заголовком: Цифра недели 3,76 млрд руб.
Чему «Просвещение» учит конкурентов в суде
Издательство отсудило беспрецедентную сумму за использование логотипа
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Крупнейшее издательство учебной литературы – «Просвещение» выиграло суд у конкурента, компании «Вентана-граф», за незаконное использование логотипа. Суд постановил взыскать с ответчика почти 3,8 млрд руб., как и просило «Просвещение», а также уничтожить тиражи учебников и учебных пособий с тем самым логотипом на обложке.
Поводом для иска «Просвещения» стал выпуск конкурентами более 500 наименований учебников и учебных пособий, на обложке которых был напечатан логотип, сходный до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение». У компании были претензии и к оформлению обложек продукции «Вентана-граф», которые по стилю, как считают в «Просвещении», похожи на их учебники.
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