Издательство «Просвещение» отсудило 3,7 млрд рублей у компании группы «Эксмо-АСТ»

Почти половину выручки «Просвещение» получает от государственных и муниципальных контрактов Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы взыскал 3,7 млд руб. с издательства «Вентана-граф» (входит в группу «Эксмо-АСТ») по иску издательства «Просвещение», пишет RNS со ссылкой на решение суда.

Издательство «Просвещение» подало иск к «Вентана-граф» в начале января 2018 г. Претензии «Просвещения» сводятся к тому, что «Вентана-граф» выпустил более 500 наименований учебников и учебных пособий, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение», объяснял прежде «Ведомостям» директор по внешним коммуникациям «Просвещения» Сергей Григоренко. Также обложки некоторых учебников «Вентана-графа» схожи по стилю с обложками «Просвещения», говорил он.

Изображение, о котором спорят издательства, – знак ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты), утверждает эти стандарты Министерство образования. Этот знак размещен на учебниках обоих издательств, его часто используют на своих сайтах школы, убедились «Ведомости». При этом «Просвещение» зарегистрировало логотип с ФГОС в качестве своего товарного знака.

Гендиректор и основной владелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков указывал, что знак является аббревиатурой Министерства образования. Он оценил иск как элемент конкурентной борьбы: «Мы полагаем, что одна из целей иска – желание обанкротить конкурента». По предварительным данным, в 2017 г. выручка «Вентана-графа» была меньше самой суммы исковых требований – 2,7 млрд руб.», – сказал Новиков «Ведомостям».

Во время заседания суда юрист, который представляет интересы «Вентана-граф», предупредил о том, что издательство может обанкротиться в случае, если суд встанет на сторону «Просвещения», пишет RNS.

Выигранная «Просвещением» компенсация - крупнейшая сумма по судебным искам среди издателей книг в России. При этом «Просвещение» однажды уже добилось через суд признания учебников конкурентов контрафактными из-за использования знака ФГОС: в апреле 2017 г. Арбитражный суд Москвы признал издательство «Интеллект-центр» виновным в использовании товарного знака и постановил выплатить «Просвещению» 73 млн руб. (апелляционная инстанция снизила сумму до 41 млн руб.).