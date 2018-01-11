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Екатерина Брызгалова
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Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Издатели учебников не поделили логотип

Издательство «Просвещение» хочет отсудить у конкурента 3,7 млрд рублей

Это крупнейший иск на рынке российской учебной литературы

Издательство «Просвещение» подало иск к издательству «Вентана-граф» (входит в «Эксмо-АСТ») в Арбитражный суд Москвы 27 декабря. Сумма требований составила почти 3,7 млрд руб., сказал «Ведомостям» представитель издательства. Также «Просвещение» требует признать учебники «Вентана-графа» контрафактными и уничтожить весь тираж.

Претензии «Просвещения» сводятся к тому, что «Вентана-граф» выпустил более 500 наименований учебников и учебных пособий, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение», сказал директор по внешним коммуникациям «Просвещения» Сергей Григоренко. Также обложки некоторых учебников «Вентана-графа» схожи по стилю с обложками «Просвещения», говорит он.

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GlaUli
04:58 11.01.2018
Знак вообще не похож
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