Издательство «Просвещение» хочет отсудить у конкурента 3,7 млрд рублей

Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Издатели учебников не поделили логотип

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Издательство «Просвещение» подало иск к издательству «Вентана-граф» (входит в «Эксмо-АСТ») в Арбитражный суд Москвы 27 декабря. Сумма требований составила почти 3,7 млрд руб., сказал «Ведомостям» представитель издательства. Также «Просвещение» требует признать учебники «Вентана-графа» контрафактными и уничтожить весь тираж.

Претензии «Просвещения» сводятся к тому, что «Вентана-граф» выпустил более 500 наименований учебников и учебных пособий, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение», сказал директор по внешним коммуникациям «Просвещения» Сергей Григоренко. Также обложки некоторых учебников «Вентана-графа» схожи по стилю с обложками «Просвещения», говорит он.

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