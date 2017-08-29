Samsung выпустил образовательный планшет на базе учебников «Просвещения»

Денис Абрамов / Ведомости

Издательство «Просвещение» и Samsung разработали планшет для обучения школьников, рассказали представители компаний журналистам.

В нем ученики будут получать доступ только к образовательным материалам, в том числе к учебникам и аудиоурокам. С него можно будет выйти в интернет, но с функцией родительского контроля. Доступа к незаконному контенту не будет. «Это позволит родителям и учителям не беспокоиться о том, что дети будут получать доступ к незаконному и опасному для них контенту, - рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса Samsung Electronics Александр Краснов. - Но цифровизацию не остановить. Школьники и так используют смартфоны, если это будет».

При необходимости планшет можно будет переключить на обычный планшет, то есть со стандартными функциями Android, говорит Краснов.

За основу взят планшет Samsung Tab s3. Его стоимость - 50 000 руб. Также компании представили более бюджетный планшет «для широкой аудитории» Samsung Galaxy Tab A стоимостью 22 000 руб. и Samsung Tab Active стоимостью 30 000 руб. Его отличительная черта - защита от пыли и влаги и противоударность.

Контент для планшета подготовит компания «Просвещение». В тестовом режиме будут доступны только 10 учебников, доступ к которым покупатели получат сроком на три месяца. Все остальные учебники родители должны будут покупать самостоятельно, сказал Наум Соловейчик, директор по цифровым технологиям издательства. Стоимость учебников составит около 100 руб. за каждый, доступ к нему будет предоставлен на год, говорит он.

В библиотеку планшета также войдут учебники, которые прошли все экспертизы, но не попали в единый федеральный перечень из-за того, что обновление перечня перенесли, сказал руководитель Центра по цифровым продуктам «Просвещения» Николай Елисеев. В том числе в планшет могут в ближайшем времени разместить и учебники других издательств: «Бином» и «Ассоциация XXI век», сказал он.

Покупать планшеты и учебники для него будут сами родители, рассчитывают представители компаний. До конца года будет продано около 10 000 планшетов, рассчитывает Краснов. По его словам, компания ведет переговоры с некоторыми образовательными учреждениями, например с кадетскими корпусами. Он рассчитывает, что решение станет массовым. В планах компании - выйти на продажи планшетов на федеральном уровне.

В прошлом году издательство «Просвещение» продало 350 000 электронных учебников, сообщил Соловейчик. «Мы заработали на этом 25 млн руб., это не много, но доходы от продажи цифровых копий учебников постоянно растут», - сказал он.

«Просвещение» – крупнейшее издательство на рынке учебной литературы. Большую часть выручки издательство получает от госконтрактов, в частности от закупок школами учебников «Просвещения», входящих в единый федеральный перечень учебников. Еще в 2014 г. доходы издательства от госконтрактов составляли 2,8 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. За три года такие доходы издательства выросли почти вдвое.