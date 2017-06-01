«Яндекс» и «Просвещение» займутся образованием Евгений Разумный / Ведомости

Интернет-компания «Яндекс» и издательство «Просвещение» договорились о создании образовательной платформы для школьников, учителей и родителей, говорится в сообщении интернет-компании.

Компании создадут совместное производство (СП), соответствующее соглашение они подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

До конца года компании инвестируют в проект 60 млн руб. «Яндекс» будет отвечать за разработку платформы, а «Просвещение» - за методические и образовательные материалы.

Это будет платформа для ПК и мобильных устройств, она позволит преподавателям, ученикам и родителям проводить образовательный процесс, получать доступ к оценкам, домашним заданиям, рекомендательному сервису для учеников, а также к учебникам в электронном виде, видео- и аудиоурокам.

«Создание персональных траекторий в обучении — важное направление развития современного образования», — цитируют в сообщении президента образовательного холдинга «Просвещение» Владимира Узуна.

«Сочетая разработки "Яндекса" и методический опыт "Просвещения», одного из старейших в стране учебных издательств, мы сможем создать для школы не только удобные сервисы, но и новые, современные типы учебных пособий. В комплексе это сделает образовательный процесс более доступным, индивидуальным и открытым», — сказал генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин.

«Яндекс» с 2007 г. развивает свои образовательные программы. У компании есть несколько сервисов: «Яндекс.Лицей» для школьников, «Школа анализа данных» для студентов и выпускников и сервис «Янлекс.ЕГЭ» для подготовки школьников к ЕГЭ.

«Просвещение» - крупнейшее издательство России, занимающееся выпуском учебной литературы. В 2015–2016 гг. «Просвещение» предоставило образовательным организациям более 600 000 лицензий на электронные формы учебников во всех регионах России. В начале марта был подписан меморандум с компанией Samsung о создании и интеграции образовательной платформы.