Фуршет вместо пресс-конференции

Шампанское – вещь недели Н. Шарапова / для Ведомостей

В Госдуме в пятницу произошло возмутительное событие. Председатель палаты и лидеры фракций провели брифинг по итогам весенней сессии. Рассказали о самоотверженном труде на благо родины – и пошли трудиться дальше, предложив журналистам отметить это дело скромным фуршетом с шампанским и фруктами.

Но неблагодарные акулы пера и микрофона остались недовольны. А где же, говорят, ваши ответы на наши острые вопросы? Почему, дескать, вы нам тут рот шампанским затыкаете? Ведь даже спикер Вячеслав Володин призывал депутатов обсуждать любые проблемы, даже самые неприятные.

Ну, куда они должны засунуть свои острые вопросы, им лучше, конечно, другой специалист по связям со СМИ объяснит, из одной нефтяной компании. А вот Вячеслава Викторовича они зря всуе помянули. Потому как его служба в Госдуме – это ежедневный подвиг, похлеще, чем у киношного Мюнхгаузена.

Вот задумывались ли вы, например, каково человеку, лично создавшему систему полного подчинения Думы Кремлю, рушить ее своими же руками? Через какие муки он проходит, когда вместо простого «делай, как велено» приходится произносить витиеватое «проведем широкие консультации с участием всех заинтересованных сторон и выработаем согласованное решение»? Как он страдает, когда вынужден хвалить супернепопулярный закон, не имея возможности поругать тех, кто этот закон придумал?

Но и в этих нечеловеческих условиях Володин остается человеком слова. Обещал разгрести завалы из старых законопроектов – и разгреб. Невзирая на слезы несознательных депутаток, которым, видите ли, пора мужу щи варить, а они тут до ночи кнопки жмут. Обещал дисциплину наладить – и наладил. Сидят теперь от звонка до звонка, не то что раньше, когда одному в Париж по делу срочно, другому в Майами деньги отмывать, а третий вообще в Думу ходит два раза – на первое заседание и на последнее. Обещал снизить число бредовых законопроектов – и снизил. Несмотря на то что контингент в седьмом созыве немногим лучше предыдущего: то агентов ЦРУ в Кремле и правительстве разоблачают, то с геями ежедневно (да, наверное, и еженощно) борются, то государя-императора от злобных киношников спасают.

Но даже самых нерадивых коллег спикер по-отечески любит и в обиду не дает, даже если они позволили себе лишнего с симпатичными журналистками. Потому как Володин в нынешней Думе – самый человечный человек, а не андроид какой-нибудь из четвертого созыва. Так что пейте лучше свое дармовое шампанское и мечтайте о чем-нибудь великом.