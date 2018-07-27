Журналистам не дали задать вопросы по итогам сессии в Госдуме

Когда журналисты должны были перейти к вопросам, лидеры фракций встали и направились к выходу Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу, 27 июля, в последний день весенней сессии Госдумы, журналистов парламентского пула (в том числе государственные агентства и телеканалы) позвали на итоговую пресс-конференцию. Предполагалось, что лидеры парламентских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин выступят перед журналистами и ответят на их вопросы. Однако ни одного вопроса - впервые с начала созыва в 2016 г. - им задать не удалось.

Первым выступал Володин: он в очередной раз отметил, что в весеннюю сессию удалось разгрести «законодательные завалы», доставшиеся Думе от предыдущих созывов. Из 2020 законопроектов рассмотрено 1965, принято 279 федеральных законов. В ходе выступления Володин отметил несколько важных законопроектов, с которыми депутаты работали, - пенсионную реформу, приравнивание одного дня в СИЗО к полутора в колонии и многие другие. Говоря о необходимости доработать осенью законопроект о пенсионной реформе, спикер Госдумы подчеркнул, что неприятные вопросы необходимо «обсуждать и не замалчивать».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что дисциплина при Володине в парламенте стала лучше: замечания за неэтичное поведение или какие-либо нарушения в регламенте получают депутаты всех фракций. Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов поблагодарил журналистов за работу и попросил не расходиться надолго: нужно продолжать освещать работу Госдумы, потому что ее много.

Однако когда журналисты должны были перейти к вопросам, лидеры фракций встали и направились к выходу. На вопрос одного из журналистов, почему, если это пресс-конференция, нельзя задать вопросы, ответа не последовало. В пресс-центре для журналистов накрыли стол с шампанским и угощениями.

Все предыдущие итоговые пресс-конференции по окончании сессии нижней палаты парламента всегда заканчивались вопросами со стороны представителей СМИ.

В пресс-службе Госдумы «Ведомостям» заявили, что формат мероприятия не был «жестко определен». Тем не менее журналисты записывались на вопросы у сотрудников пресс-службы.

Журналистам было о чем спросить лидеров фракций. Как раз накануне подал в отставку замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, а Неверов задался вопросом о целесообразности мандата депутата Натальи Поклонской. Железняк не пришел на голосование по пенсионной реформе, а Поклонская единственная из фракции голосовала против. Кроме того, сессия ознаменовалась обвинениями депутата Леонида Слуцкого (ЛДПР) в сексуальных домогательствах к думским журналисткам и бойкотом парламента отдельными СМИ.