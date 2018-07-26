Пенсионная реформа стала разъедать партию власти

Человек, близкий к думскому руководству, считает, что Поклонской сложно будет руководить комиссией при таком отношении: «Она потеряла уважение внутри фракции» Андрей Гордеев / Ведомости

Сразу двое известных единороссов в четверг так или иначе поплатились за свою позицию по пенсионной реформе. Сначала появилась информация о том, что замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк подал заявление об отставке с партийного поста: об этом сообщили источники РБК и подтвердили собеседники «Ведомостей» в партии власти. Позднее коллеги Натальи Поклонской по фракции «Единая Россия» отказались прийти на заседание возглавляемой ею комиссии по контролю за доходами депутатов.

Поклонская 19 июля голосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста, Железняк не пришел на заседание - телеканал «Дождь» объяснял его отсутствие нежеланием голосовать за реформу.

По словам собеседников «Ведомостей» в Госдуме, Железняк таким образом просто решил уйти из большой политики: в прошлом году его кандидатура рассматривалась на должность замначальника управления президента по внутренней политике, однако назначение так и не состоялось. Как говорили собеседники, этому назначению противостояли власти Москвы из-за необходимости в этом случае проводить довыборы в Госдуму по 204-му Перовскому округу, которые были очень невыгодны городу. Кроме того, большим минусом было то, что дочери депутата живут и работают за границей, говорил человек в Госдуме. Новых постов Железняк после этого не получил, а в партии курировал международное направление.

В пресс-службе «Единой России» в четверг отказались комментировать информацию об отставке Железняка. Сам депутат не ответил на звонки «Ведомостей».

Что же касается Поклонской, то, например, единоросс Анатолий Выборный уверял «Ведомости», что ему просто поздно сообщили о заседании комиссии и он не смог встроить его в свой график. Однако собеседник «Ведомостей» во фракции рассказал, что единороссы сознательно бойкотировали заседание комиссии – это было согласованным решением в ответ на голосование Поклонской против законопроекта о пенсионной реформе. В итоге из 17 членов комиссии помимо Поклонской на заседание пришли лишь двое – от КПРФ и «Справедливой России».

Поклонская теперь должна решить, готова ли она и дальше работать в коллективе, заявил в четверг лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он напомнил, что в список партии на выборах в Госдуму 2016 г. Поклонскую включили не на региональной конференции, а на съезде «Единой России», что накладывает особую ответственность. А на вопрос, означает ли это, что Поклонская должна сдать мандат, Неверов ответил: «Если человек взрослый, он должен подумать сам».

Поклонская позже заявила журналистам, что не собирается отказываться от депутатского мандата, и пообещала доложить о срыве заседания председателю Госдумы Вячеславу Володину: «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны». Ранее в «Единой России» говорили, что кадровые решения по Поклонской могут быть приняты уже осенью, поскольку весенняя сессия заканчивается в ближайшую пятницу.

Человек, близкий к думскому руководству, считает, что Поклонской сложно будет руководить комиссией при таком отношении: «Она потеряла уважение внутри фракции. При кризисе доверия работать председателем комиссии сложно, кто туда будет ходить?» По его словам, внутри фракции вокруг Поклонской ситуация «бурная и негативная»: многие единороссы не понимают, почему ей это сошло с рук, и если ситуацию вокруг ее борьбы с фильмом «Матильда» спускали на тормозах, то голосование спустят едва ли.

Эти события скорее фиксируют состояние неопределенности, считает политолог Михаил Виноградов: «Нет готовности ни терпеть демарши, ни идти по пути жестких репрессий. Поэтому выбран компромиссный сценарий - Железняка не исключают из партии, а проверку Поклонской откладывают на осень». А на это время ситуацию замораживают - в том числе отчасти и коммуникацию с депутатом, добавляет эксперт. Поклонская чувствует за собой силу - ведь когда-то именно она стала символом «Крымской весны» - и идет напролом, полагает политолог Аббас Галлямов: «К тому же, уверен, на коллег у нее имеется зуб: вряд ли экс-прокурор Крыма простила им усмешки, которым подвергалась из-за своего странного «романа» с Николаем II». Внутренние конфликты в таких сложных конструкциях, как политическая партия, есть всегда, отмечает эксперт: «В ситуациях, когда речь идет о дележе дивидендов, они сглаживаются, а вот в ситуациях, подобных нынешней, когда делить надо ответственность за непопулярное решение, они обостряются». И можно предположить, что число таких историй в дальнейшем будет только расти, заключает Галлямов.

Что чиновники думают о пенсионной реформе