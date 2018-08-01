От редакции
Статья опубликована в № 4621 от 01.08.2018 под заголовком: Избирательное удовольствие

Предвыборное оздоровление провинции

Быстрый рост социально-экономических показателей вряд ли будет длительным
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Оздоровление финансового положения большинства регионов, улучшение бюджетных показателей и небольшое увеличение доходов граждан в первые месяцы 2018 г. не обусловлены ростом экономики, а вызваны преимущественно предвыборной накачкой ресурсов и отчасти расходами на чемпионат мира по футболу. Положительная динамика может оказаться кратковременной.

РАНХиГС и Институт Гайдара выпустили очередной мониторинг экономической ситуации в России. Наталья Зубаревич проанализировала социально-экономическую ситуацию в регионах и состояние провинциальных бюджетов. Доходы бюджетов выросли повсеместно, за исключением Сахалина, лишившегося части средств из-за перераспределения доходов в пользу центра. По расчетам Зубаревич, в январе – мае 2018 г. доходы бюджетов регионов увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 г., а трансферты – на 12%, это наиболее быстрый рост с 2011 г. Такого не было даже перед выборами 2012 г., удивляется эксперт. Поступление налога на доходы физических лиц выросло на 13%, а реальные зарплаты в I квартале – на 10,2%.

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