Предвыборное оздоровление провинции
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Оздоровление финансового положения большинства регионов, улучшение бюджетных показателей и небольшое увеличение доходов граждан в первые месяцы 2018 г. не обусловлены ростом экономики, а вызваны преимущественно предвыборной накачкой ресурсов и отчасти расходами на чемпионат мира по футболу. Положительная динамика может оказаться кратковременной.
РАНХиГС и Институт Гайдара выпустили очередной мониторинг экономической ситуации в России. Наталья Зубаревич проанализировала социально-экономическую ситуацию в регионах и состояние провинциальных бюджетов. Доходы бюджетов выросли повсеместно, за исключением Сахалина, лишившегося части средств из-за перераспределения доходов в пользу центра. По расчетам Зубаревич, в январе – мае 2018 г. доходы бюджетов регионов увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 г., а трансферты – на 12%, это наиболее быстрый рост с 2011 г. Такого не было даже перед выборами 2012 г., удивляется эксперт. Поступление налога на доходы физических лиц выросло на 13%, а реальные зарплаты в I квартале – на 10,2%.
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