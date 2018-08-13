Когда университет возвращается

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Возвращение лицензии на обучение студентов негосударственному вузу спустя год после изъятия отражает небезнадежность попыток ведущих вузов отражать нападки реакционной части правящего класса, но это скорее успешный эпизод, а не тренд.

В пятницу Рособрнадзор опубликовал на своем сайте приказ о выдаче Европейскому университету (ЕУ) в Санкт-Петербурге лицензии на обучение студентов по программе магистратуры по девяти специальностям, в частности социологии, политологии и экономике (где его программы считаются лучшими), а также аспирантов. Это означает, что здравый смысл победил, говорит научный руководитель Института образования ВШЭ Исак Фрумин.