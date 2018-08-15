От редакции
Статья опубликована в № 4631 от 15.08.2018 под заголовком: Эйджизм не уходит

Эйджизм не уходит

Социологи фиксируют усиление возрастной дискриминации
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Россияне не разделяют надежды правительства на то, что демографическая яма через 7–10 лет упростит людям предпенсионного возраста поиск работы. Против доводов статистики работает психология: дискриминация людей на приеме на работу по старшему возрасту усиливается, свидетельствует августовский опрос ФОМа, что объясняется предубеждением работодателей, которое сложно изменить.

То, что в России де-факто продолжают действовать ограничения по возрасту при приеме на работу, не новость, хотя формально с 2013 г. это запрещено. Планка отсечения, балансировавшая в начале нулевых на 25–30 годах, теперь сдвинулась к 40–45 годам. По мнению 55% респондентов ФОМа, дискриминация возрастных соискателей – эйджизм – сегодня встречается чаще, чем 10–15 лет назад, и только 7% считают, что реже. Такая картина, конечно, субъективна, но личный опыт опрошенных подтверждает эту динамику. О случаях, когда кого-то не взяли на работу, потому что соискатель, по мнению работодателя, «слишком старый», знают 60% всех респондентов, и их доля с 2013 г. выросла на 5 п. п. Усиление представлений о дискриминации указывает, в частности, на сокращение рабочих мест на рынке, говорит ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман.

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