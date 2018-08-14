За белую и серую зарплату сразу

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Зарплаты «в конверте» в принципе зло, считает большинство россиян, но на деле многие не против получать деньги за работу неофициально, следует из августовского опроса ФОМа. Укоренению принципов белой экономики в головах способствует улучшение социальной и экономической ситуации, уменьшение налогового бремени, благоприятная институциональная среда, развитость рыночных институтов – в отсутствие этого люди готовы делать исключения.

Доля не одобряющих зарплаты «в конверте» выросла с 50% в кризисном 2009 году до 61% в 2018 г., но и доля одобряющих тоже увеличилась: с 12 до 20%. Основной скачок лояльности произошел в последние годы, люди объясняли это ФОМу главным образом отказом государства от своих социальных обязательств. В кризисной ситуации, предполагает ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман, уплата налогов становится менее очевидным рациональным поведением. Это подтверждает исследование Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, согласно которому доля тех, кто ежемесячно получает неоформленный доход или зарплату «в конверте», выросла с 28,8% работающих в 2016 г. до 31,4% в 2017 г. (примерно 23 млн человек). Причина – падение реальных доходов, которые граждане пытаются компенсировать неофициальной подработкой. Люди не видят больших плюсов в работе вбелую, так как система соцгарантий, которая могла бы их мотивировать, не работает, считает директор Центра мониторинга ИОНа социолог Андрей Покида. Хорошим стимулом могла бы стать предсказуемая пенсионная система с гарантиями достойных выплат в привязке к белой зарплате, но ее турбулентность ставит на этом крест.