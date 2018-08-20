Зачем менять сим-карты

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Евгений Разумный / Ведомости

Сотовых операторов хотят обязать подключать абонентов, используя сертифицированные российскими спецслужбами алгоритмы шифрования. Это означает, что связистам придется модернизировать сетевое оборудование и закупать сим-карты нового образца. Чиновники дают операторам небольшую поблажку – совместно можно использовать сим-карты старого и нового образца. Но поскольку в России ежегодно продается около 100 млн сим-карт, то утешение это слабое. При таких темпах замены сим-карт надолго ими не запасешься.

И да, конечно, вся эта замена – за счет операторов. В том, что скоро появятся желающие помочь им (за несколько миллиардов рублей) перетасовать и обновить сим-карты, сомневаться не приходится. Вы действительно верите, что все это затевается для защиты российских абонентов от прослушки ЦРУ и АНБ?