«Билайн» представил тариф для иностранцев

Его запуск приурочен к Чемпионату мира по футболу

Помимо офисов оператора sim-карты для иностранцев будут продаваться в аэропортах, на вокзалах, в популярных туристических местах Андрей Гордеев / Ведомости

«Вымпелком» запустил специальный тариф Welcome!, рассчитанный в первую очередь на приезжающих в Россию иностранцев. Этот тариф адресован, в частности, участникам предстоящего Чемпионата мира по футболу и болельщикам, отмечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Подключение по пакетному тарифу стоит 700 руб. за две недели (каждая следующая неделя пользования обойдется в 350 руб.). За эти деньги абонент получает безлимитный доступ в интернет на скорости 3,6 Мбит/с. Также в пакет включены 30 минут звонков по всему миру. Входящие звонки бесплатны. Все ключевые сервисы и уведомления для пользователей Welcome! будут на русском и английском языках. Sim-карты будут продаваться в офисах оператора, в аэропортах, на вокзалах, в популярных туристических местах.

«Вымпелком» будет продвигать свой тариф через цифровые витрины – тур-сайты и мобильные приложения, отмечает Айбашева. Расходы на продвижение нового продукта она не раскрыла.

У «Мегафона» уже есть тариф для болельщиков #Hello, рассказывала ранее его представитель Юлия Дорохина. Он включает 30 минут звонков по всему миру, 6 Гб интернет-трафика. В прошлом году «Мегафон» обкатал тариф на Кубке конфедераций. А в начале апреля 2018 г. модифицировал его, добавив безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion и Facebook Messenger, а также социальным сетям Facebook и Instagram. Пакет, рассчитанный на 14 дней, стоит 1400 руб. К началу чемпионата «Мегафон» запустит англоязычную поддержку абонентов, обещала Дорохина в апреле этого года.

О том, что специальные предложения для болельщиков готовит и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), ранее говорил и его представитель. Какие, он не уточнил. А представитель МТС Алексей Меркутов тогда рекомендовал болельщикам и участникам пользоваться тарифом «Мой безлимитище» с посуточной тарификацией (от 480 руб. в месяц за 300 минут звонков и 5 Гб трафика) или «Наш Smart»: он позволяет делить включенные 1500 минут и 25 Гб трафика (в Москве пакет стоит 1000 руб.) на группу до шести абонентов.

Чемпионат мира по футболу в России в 2018 г. может посетить свыше 1,5 млн болельщиков, говорил в феврале на конференции «Ведомостей» «Туризм в России: шансы и вызовы ЧМ-2018» руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев прогнозировал тогда же, что в Россию приедет до 2 млн туристов и болельщиков.

Даже если приедет 1,5 млн человек и половина из них подпишется на местные тарифы за 400 руб. в месяц, операторы заработают около 300 млн руб., подсчитал ранее гендиректор AC&M Consulting Михаил Алексеев. В абсолютном выражении это довольно крупная сумма, но относительно совокупной выручки российских операторов за 2017 г. это примерно 0,03%.

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