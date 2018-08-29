Кого не надо сажать в СИЗО

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Из года в год российские суды стабильно удовлетворяют примерно 90% ходатайств следствия о заключении под стражу и около 98% ходатайств о продлении срока заключения под стражу Наталья Шарапова для Ведомостей

Ежегодно в России направляется под стражу до суда примерно 12% всех обвиняемых, т. е. более 100 000 человек, по данным судебного департамента при Верховном суде. Стоит отметить, что и количество заключенных под стражу, и их доля среди обвиняемых уменьшилась с 16,4% в 2007 г. до 12–13% в 2010 г. и последующих годах. Однако такое снижение произошло не за счет изменения позиции судов, а в силу меньшей активности следствия по подаче ходатайств об избрании этой меры пресечения. Из года в год российские суды стабильно удовлетворяют примерно 90% ходатайств следствия о заключении под стражу и около 98% ходатайств о продлении срока заключения под стражу. Если обвиняемому однажды избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, то без значительных дополнительных усилий со стороны следствия человек может находиться в СИЗО вплоть до шести месяцев по обвинению в нетяжком преступлении, а по тяжким и особо тяжким – до года с возможностью дальнейшего продления, и это человек, еще не признанный судом виновным.

Эту проблему обсуждали в августе на экспертном совете бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По закону обвиняемые в мошенничестве, присвоении, уклонении от уплаты налогов и некоторых других преступлениях не могут быть заключены под стражу, если преступление совершено в предпринимательской сфере, без дополнительных к тому обстоятельств. К таким дополнительным обстоятельствам относятся отсутствие постоянного места жительства, нарушение ранее избранной меры пресечения, а также случаи, когда личность обвиняемого не установлена или он (или она) скрылся от следствия или суда. Омбудсмен Титов отметил, что эти нормы практически не применяются, а суды часто не признают предпринимательский характер деятельности, связанной с совершением преступления. Так ли это?