Как закрыть «Кешбери», если ее нельзя закрыть
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«А слыхали про такую штуку – «Кэшбери»? У меня все друзья в ней сидят, сам буквально пару дней как деньги отнес», – водитель Ваган прервал мою дремоту в такси поздно ночью в Сочи. Буквально на следующий день ЦБ в лице директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха заявил об одной из самых масштабных финансовых пирамид – под названием «Кэшбери». В ней участвуют несколько десятков тысяч человек, ущерб, по экспертной оценке, может превышать 1 млрд руб., сообщил Лях. ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в МВД и Генпрокуратуру, а прокуроры подали иск о блокировке сайтов «Кэшбери» – cashbery.com и кэшбери.рф: у компании нет лицензии, которая давала бы ей право работать на финансовом рынке.
Но работать «Кэшбери» продолжает. Оба сайта функционируют, и десятки новых инвесторов «Кэшбери» делятся ожиданиями неслыханной прибыли в группе компании во «В контакте».
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