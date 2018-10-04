Провал на три буквы
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Длинный перечень серверов, якобы взломанных российскими хакерами – сотрудниками российской военной разведки, которую иностранцы продолжают по старинке называть ГРУ, мог бы быть списком побед, демонстрирующим лихость и умелость отечественных кибершпионов, если бы он не был списком раскрытых операций и разведчиков. В глазах Запада кибершпионаж в исполнении россиян стал не только массовым, но и неизбирательным – и именно это, похоже, особенно впечатляет и возмущает руководство западного мира.
В четверг сразу три страны – Великобритания, Нидерланды и США – обвинили сотрудников «ГРУ» в кибератаках на государственные, внутристрановые и наднациональные ресурсы с целью подрыва западной демократии и установления раздора в мире. Именно так были расценены попытки проникновения – как состоявшиеся, так и неудачные – в компьютерные сети частных компаний, государственных и политических организаций в разных странах, а также международных контрольных органов.
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