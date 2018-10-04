От редакции
Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Провал на три буквы

Провал на три буквы

В глазах Запада кибершпионаж в исполнении россиян стал не только массовым, но и неизбирательным
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Длинный перечень серверов, якобы взломанных российскими хакерами – сотрудниками российской военной разведки, которую иностранцы продолжают по старинке называть ГРУ, мог бы быть списком побед, демонстрирующим лихость и умелость отечественных кибершпионов, если бы он не был списком раскрытых операций и разведчиков. В глазах Запада кибершпионаж в исполнении россиян стал не только массовым, но и неизбирательным – и именно это, похоже, особенно впечатляет и возмущает руководство западного мира.

В четверг сразу три страны – Великобритания, Нидерланды и США – обвинили сотрудников «ГРУ» в кибератаках на государственные, внутристрановые и наднациональные ресурсы с целью подрыва западной демократии и установления раздора в мире. Именно так были расценены попытки проникновения – как состоявшиеся, так и неудачные – в компьютерные сети частных компаний, государственных и политических организаций в разных странах, а также международных контрольных органов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике