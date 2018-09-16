Статья опубликована в № 4654 от 17.09.2018 под заголовком: Цитата недели «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас». Владимир Путин президент России

Петров и Боширов как новый тип частного лица

Ширится круг исключительно частных лиц, которые дали о себе знать президенту — частных, но служилых

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