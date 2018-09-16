Петров и Боширов как новый тип частного лица
Главными героями прошедшей недели стали два бизнесмена средней руки, Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ, отравителями или по крайней мере соучастниками отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Множество странностей (если говорить аккуратно) обнаружено в их интервью; множество вопросов вызывает само их человеческое бытование, множество печальных и саркастических выводов сделано из их появления на экране.
Ну а чего можно было ожидать от людей, не привыкших к публичности, агенты они спецслужбы или незадачливые любовники, которых влечет к высокому штилю? Куда интересней другое: на эту гражданскую почти что казнь их отправил, и я в этом не сомневаюсь, президент России Владимир Путин. Лично.
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