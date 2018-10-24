Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: Вопросы для Валдая и шире

Вопросы для Валдая и шире

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин о Валдайском форуме как ежегодной презентации картины мира Кремля
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Отвечая на прошлой неделе на вопросы членов Валдайского клуба, Владимир Путин, по сути, не сказал чего-то абсолютно нового: не тот формат. Валдайский форум задуман не для озвучивания внешнеполитических инициатив, а для объяснения текущего курса Москвы через искушенных в мировой политике международных профессионалов. Посылаемые месседжи, в свою очередь, позволяют лучше понять, как глава государства видит тенденции мирового развития, как он расставляет приоритеты внешней политики России и в чем видит основные проблемы. Тем не менее недавние ответы президента заставляют ставить новые вопросы.

Путин демонстрирует уверенность и спокойствие, как и положено руководителю России: страна сильна и суверенна, общество стабильно, устойчивость к внешнему давлению высокая. Президенту «не страшно»; избранный им курс верен; расчеты противников Путина на эрозию массовой базы его поддержки необоснованны. Все это, в принципе, верно. Извне Россию не победить. В то же время страна дважды на протяжении последнего столетия рушилась из-за внутренних неурядиц. Путин принял на себя ответственность за решение о повышении пенсионного возраста, но резкое сокращение одобрения политики президента говорит не столько о недовольстве будущих пенсионеров, сколько о растущем – хотя пока и подспудном – возмущении граждан страны социальной несправедливостью. Игнорировать это опасно.

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