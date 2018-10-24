От редакции
Статья опубликована в № 4682 от 25.10.2018 под заголовком: Предвыборные санкции

Предвыборные санкции

Москва четыре года не отвечала на ограничительные меры Киева — а теперь на носу выборы
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Спустя четыре года после присоединения Крыма – тогда Украина впервые применила ограничительные меры против россиян и российских компаний – Россия решила ответить. Время обнародования санкций указывает на их политический характер: весной 2019 г. на Украине будут выбирать президента, осенью – парламент. И те, кто в санкционные списки не попадет, обречены получить репутацию агентов Москвы.

Санкции против Украины обещаны обширные, хотя ни область поражения, ни направления санкционного удара до постановления правительства не ясны. По словам председателя правительства Дмитрия Медведева, речь может идти о традиционном меню: персональных санкциях против сотен людей – и политиков, и бизнесменов; блокировке активов фигурантов списка в России; запрете на вывоз капитала; ограничении импорта отдельных категорий товаров. Расчет на сотни людей означает, что критерии для включения в списки могут оказаться формальными.

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