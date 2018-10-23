Медведев пообещал санкции против сотен украинских граждан и компаний

Их активы в России будут заморожены. Кроме того, власти ограничат поставки украинских товаров

David Mdzinarishvili / Reuters

Постановления правительства о санкциях против Украины будут подписаны в ближайшее время, заявил премьер Дмитрий Медведев (его слова передал «Интерфакс»). По словам премьера, новые санкции коснутся сотен украинских граждан и компаний.

«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории России. То есть о запрете вывоза капитала», – объяснил Медведев.

Кроме того, Россия введет ограничения на поставки определенных категорий украинских товаров. О каких именно товарах идет речь, Медведев не уточнил.

По словам Медведева, ответные экономические меры в отношении Украины не коснутся простых украинцев. «Ни указ, ни постановления правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо, мы преисполнены самых дружеских чувств к украинскому народу», – сказал премьер. Вместе с тем «отдельные граждане, которые наносят вред интересам Российской Федерации, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране, они в эти постановления попадут», указал Медведев. В санкционные списки попадут представители бизнеса и другие лица, а также контролируемые ими компании.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах» в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц. Президент поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применены санкции, определить сами ограничительные меры.

Указ был издан по закону «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который дает право российским властям вводить контрсанкции для защиты суверенитета и интересов России. По закону «О специальных экономических мерах» ответ может включать приостановление совместных программ, запрещение или ограничение финансовых, торговых и внешнеэкономических операций, приостановление торговых договоров, изменение таможенных пошлин, ограничение судозаходов, использования воздушного пространства, ограничения на туризм.

В 2016 г. Россия запретила экспорт товаров из Украины в страны Центральной и Восточной Азии через свою территорию. Украина оценивала свои потери примерно в треть этого экспорта. Летом правительство России продлило до конца 2019 г. действие запрета на поставки в Россию сельскохозяйственной продукции из США, Евросоюза и некоторых других стран, которые ввели санкции против России.

Украина еще в апреле 2014 г. ввела санкции против нескольких десятков российских граждан из-за присоединения Крыма. С тех пор украинский санкционный список неоднократно расширялся и в мае 2018 г., согласно указу президента страны Петра Порошенко, достиг 1748 физлиц и 756 юрлиц. В списках депутаты российской Госдумы, российские политические партии, бизнесмены и их компании. В 2017 г. Украина ввела санкции против работающих на украинской территории российских банков с государственным участием, в том числе Сбербанка и ВТБ, запретив вывод капиталов «за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц».