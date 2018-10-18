Политика / Международные отношения

США пообещали вводить новые санкции против России «каждый месяц или два»

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
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Администрация США старается усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине и планирует вводить новые санкции «каждые месяц-два». Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Администрация Трампа идет по этому пути и продолжит идти: новые санкции будут появляться каждый месяц или два, как это уже происходило», – уточнил он. Волкер также отметил, что США очень тесно работают со своими европейскими союзниками.

«Я верю, что у санкций есть эффект, мы видим доказательство этому в России», – сказал он.

Спецпредставитель США в своей речи также напомнил, что США отменили эмбарго на поставки Украине оружия, «хотя еще несколько лет назад это казалось провокационным шагом – дать Украине возможность защищать себя». «В администрации решили относиться к Украине как к обычной стране – стране, которая имеет право на самозащиту, у которой есть стратегия национальной безопасности, в этой стратегии могут быть пробелы, а друзья и союзники могут обсудить, как их заполнить. Мы провели через конгресс новый пакет зарубежного военного финансирования и будем обсуждать с Украиной продажу вооружений», – сказал он.

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг заявил, что американский президент Дональд Трамп настроен на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. «На мой взгляд, все-таки действующий президент США настроен на какую-то стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений... но посмотрим, как будет складываться ситуация дальше», – заявил Путин, призвав дождаться урегулирования «внутриполитических кризисов» в США.

По мнению Путина, ситуация может улучшиться после выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре, или после 2020 г., когда состоятся очередные выборы президента США. По мнению российского президента, после выборов в США американскому лидеру «не нужно будет постоянно оглядываться на тех, кто спекулирует на антироссийской риторике».

«Мы видим, что происходит в США. Мы же читать умеем. Читаем, смотрим на то, что происходит на внутриполитической площадке. Но все-таки лучше общаться и контактировать другом с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться», – отметил Путин. Встречу с Трампом, прошедшую в июле в Хельсинки, Путин оценил «скорее позитивно, чем негативно». «Внутриполитически, наверное, лучше не стало в США от наших встреч», – добавил он.

Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты более двух часов общались в формате тет-а-тет. Ранее Трамп оценил встречу с российским лидером как «глубоко продуктивную». В середине октября Трамп в интервью CBS сказал, что, по его мнению, он проявил жесткость во время общения с Путиным.

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