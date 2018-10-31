От редакции
Статья опубликована в № 4687 от 01.11.2018 под заголовком: Для кого растет экономика

Для кого растет экономика

Экономические успехи, о которых рассказывает правительство, не трансформируются у россиян в экономический оптимизм
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Россияне перестали разделять оптимизм руководства страны, рапортующего о росте экономики и, соответственно, росте их благосостояния. Потребительские настроения россиян, отслеживаемые Центром конъюнктурных исследований (ЦКИ) Высшей школы экономики, улучшались последние почти три года, но в июле – сентябре 2018 г. тенденция переломилась и настроения пошли на спад, и довольно резко. Казалось бы, фундаментальных оснований для этого нет: кризис пройден, экономика показывает пусть вялый, но устойчивый рост, инфляция, безработица, ставки по банковским кредитам на минимуме. Почему же экономические успехи, о которых рассказывает правительство, не трансформируются у россиян в экономический оптимизм?

Вниз пошел индекс потребительской уверенности, отражающий совокупное потребительское настроение граждан по поводу своего благосостояния и экономической ситуации в стране, который ЦКИ с 1999 г. определяет на основе данных регулярных опросов россиян, проводимых Росстатом. В нулевые индекс рос, выйдя в положительную зону в 2007 и 2008 гг., и трижды падал в кризисы. Последние девять кварталов начиная со II квартала 2016 г. индекс практически непрерывно был на подъеме, хотя и оставался в типичных отрицательных значениях. Но в III квартале 2018 г. индекс упал на 6 п. п. к предыдущему кварталу до отметки -14%, пишут в октябрьском обзоре экономисты ЦКИ.

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