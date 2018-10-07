Почему растет пессимизм

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Власти то и дело говорят, что экономическая жизнь в России налаживается или вот-вот станет лучше, но россиян, смотрящих в будущее с оптимизмом, становится отчего-то меньше. Да, пенсионный возраст подняли, говорят власти, так и пенсии – через шесть, правда, лет – вырастут: до 20 000 руб.! Да, государство подняло НДС, вырастут цены, инфляция – но это временно, а через год-два экономика пойдет в рост темпами выше среднемировых! Однако пессимистичные настроения в отношении будущего страны у россиян усиливаются, отмечают авторы октябрьского мониторинга «Социального самочувствия» Высшей школы экономики со ссылкой на данные ВЦИОМа. Доля граждан, считающих, что худшие времена впереди, в 2018 г. выросла с 37% зимой до 50% летом – столько пессимистов наблюдалось зимой 2016 г., а также в кризисный 1998 год. А доля тех, кто был уверен, что худшее позади, упала за это же время с 32 до 23%.

Социальный пессимизм усиливается по нескольким причинам, в первую очередь – из-за объявленного правительством повышения налогов, пенсионного возраста. Кроме того, отмечают авторы доклада, в начале лета россияне столкнулись со скачком цен, который на фоне низкой инфляции последнего времени оказался весьма острым. Нарастанию пессимистических настроений не помешал и небольшой – на 1,7% – рост реальных доходов населения за первое полугодие 2018 г. к году ранее (по данным Росстата, с учетом единовременной доплаты в 5000 руб. к пенсии в 2017 г.), что, правда, ниже докризисного уровня 2013 г. При этом доходы россиян от предпринимательской деятельности и собственности остаются стабильно низкими: доля поступлений от собственности – 4,9% (это исторический минимум с середины 90-х); от предпринимательской деятельности – 7,1% (и это тоже вблизи минимальных значений).