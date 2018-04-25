Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4555 от 25.04.2018 под заголовком: Бархатная революция – это не страшно

Когда бархатная революция — это не страшно

События в Ереване ломают пропагандистскую картину кровавого майдана
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Федор Крашенинников

Главный смысл событий в Армении для России не в том, что там на самом деле происходит, а в том, как все это воспринимается и комментируется внутри нашей страны. И если восторженные и даже чрезмерно оптимистичные комментарии носителей оппозиционных взглядов вполне предсказуемы и традиционны, то, наблюдая за реакцией российского истеблишмента на смену власти в Ереване, нельзя не удивляться.

События в Ереване, по общим критериям вполне попадающие под пропагандистское определение «майдана», вдруг оказались чем-то вполне приемлемым и чуть ли не одобряемым руководством России. Отставку законного и дружественного России главы правительства под давлением массовых уличных выступлений радикальной оппозиции внезапно предлагается считать всего лишь «суверенным делом государства», как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике