Когда бархатная революция — это не страшно

Статья опубликована в № 4555 от 25.04.2018 под заголовком: Бархатная революция – это не страшно

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Главный смысл событий в Армении для России не в том, что там на самом деле происходит, а в том, как все это воспринимается и комментируется внутри нашей страны. И если восторженные и даже чрезмерно оптимистичные комментарии носителей оппозиционных взглядов вполне предсказуемы и традиционны, то, наблюдая за реакцией российского истеблишмента на смену власти в Ереване, нельзя не удивляться.

События в Ереване, по общим критериям вполне попадающие под пропагандистское определение «майдана», вдруг оказались чем-то вполне приемлемым и чуть ли не одобряемым руководством России. Отставку законного и дружественного России главы правительства под давлением массовых уличных выступлений радикальной оппозиции внезапно предлагается считать всего лишь «суверенным делом государства», как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.