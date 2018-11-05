От редакции
Статья опубликована в № 4689 от 06.11.2018 под заголовком: Сила трех букв

В чем сила трех русских букв

Возвращение военной разведке грозного названия ГРУ – это символический жест, который сам по себе не в силах обеспечить ей прежние влияние и уважение
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Идея президента вернуть военной разведке ее прежнее название вызвана стремлением продемонстрировать Западу и отчасти российским обывателям сохранение традиций мощной и работоспособной советской разведки, заменив грозными символами реальную эффективность.

В минувшую пятницу в преддверии 100-летнего юбилея военной разведки Владимир Путин на торжественном приеме поздравил ее сотрудников с профессиональным праздником и посоветовал вернуть профильному управлению Генштаба его историческое название. «Непонятно, куда исчезло слово «Главное разведывательное управление» – надо бы восстановить», – сказал Путин (цитата по kremlin.ru).

Ведомство, которое сейчас именуется Главным управлением Генштаба, было создано 5 ноября 1918 г. – тогда оно называлось Регистрационным управлением Полевого штаба Реввоенсовета. Грозная аббревиатура ГРУ появилась значительно позже, в феврале 1942 г., но здесь важно не только точное соблюдение хронологии, но и целеполагание: переименование – это явный знак отечественному обывателю, ностальгирующему по подвигам Рихарда Зорге, героическим фронтовым разведчикам Великой Отечественной и радующемуся успехам «вежливых людей» в Крыму и Сирии.

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