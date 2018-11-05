Почему насилие становится нормой

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Уровень толерантности российского общества к насилию и жестокости высок – это подтвердил октябрьский опрос «Левада-центра» об отношении к пыткам и издевательствам в колониях и тюрьмах.

Поводом для опроса стали новые сообщения о пытках в колониях вслед за историей об истязаниях Евгения Макарова, отбывавшего срок в ярославской колонии: видео пыток, записанное на штатный регистратор сотрудника ИК-1, опубликовала «Новая газета». Много слышали о событиях в ярославской колонии 7%, еще 23% слышали, но сути произошедшего не знают, но две трети опрошенных – 69% – узнали об издевательствах над осужденным от социологов.

Такое неведение – это, с одной стороны, следствие того, что тема пыток в колониях практически отсутствует в эфире федеральных каналов, откуда большинство россиян получают картинку реальности и норму оценки, отмечает директор «Левады» Лев Гудков. Это подтверждает и августовский опрос ФОМа: в 2018 г. 66% респондентов «ничего не знают» о порядках и условиях содержания в местах лишения свободы (в 1997 г. – 18%). Главным источником информации были и остаются как раз газеты, теле- и радиопередачи (59% в 1997 г. против 13% в 2018 г.), на втором месте – собственный опыт и рассказы родственников (4 и 12% в 2018 г., 4 и 17% в 1997 г. соответственно). С другой стороны, интерес к теме снижается, говорит Гудков: насилие банализируется.