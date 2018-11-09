Как Дональд Трамп сделал США центром политической жизни России
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С футбола начну-ка я рассказ о потрясающей победе на промежуточных выборах в США, которую одержал президент Дональд Трамп. «Потрясающая» – это он сам так сказал. Washington Post, кажется, ведет подсчет неверных (осторожно говоря) высказываний президента Трампа, перевалило за 4500, кажется.
Да, так футбол. В России, конечно, очень интересный чемпионат, но множество моих знакомых, болельщиков ЦСКА, например, или «Динамо», а то и (роняю слезу) «Спартака», перестают интересоваться делами родных с детства клубов, а переключаются на английский футбол. Говорят какую-то непатриотическую ерунду – что, мол, борьба там идет на полях настоящая, футболисты выкладываются, а не ходят героически по полю, а еще, мол, там непредсказуемые результаты!
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