От редакции
Статья опубликована в № 4691 от 08.11.2018 под заголовком: Чем помогают чужие демократы

Чем обернутся для России промежуточные выборы в США

Усиление демократов осложнит восстановление отношений Москвы и Вашингтона, но снизит шансы на гонку вооружений
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Промежуточные выборы в конгресс США сочли своим успехом и республиканцы, упрочившие свое доминирование в сенате, и демократы, вернувшие себе контроль над нижней палатой, – для Москвы же любой исход не сулил серьезных перемен. Усиление демократов усложнит нормализацию отношений России и США, но при этом, возможно, сделает менее вероятной гонку вооружений.

Победа демократической партии на выборах в палату представителей запускает поставленные на паузу чувствительные для Москвы процессы. Получив большинство в нижней палате конгресса, демократы продолжат давление на президента, которого они подозревают в давних связях с Москвой. При республиканцах комитет по разведке палаты свернул расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в 2016 г., но теперь комитет должен отойти демократам. Поддержку получит и расследование, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако шансов довести дело до импичмента у демократов нет из-за республиканского большинства в верхней палате.

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